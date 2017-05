/ / Palmeiras bate Inter e joga por empate para avançar às quartas da Copa do Brasil

O Palmeiras não foi brilhante, mas passou a depender de um empate para garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o time alviverde bateu o Internacional por 1 a 0 no Estádio Palestra Itália, situação que permite jogar a partida de volta por uma igualdade.

O time dirigido pelo técnico Cuca, devidamente trajado de calça vinho, correu riscos no primeiro tempo, mas conseguiu sair na frente após um gol contra do colocado Léo Ortiz. Na etapa complementar, o time gaúcho voltou a ameaçar, mas foi incapaz de alcançar o empate.

O jogo de volta está marcado para as 21h45 (de Brasília) do próximo dia 31 de maio, no Beira-Rio. Os dois times voltam a campo às 19 horas de sábado. Pela Série A, o Palmeiras pega a Chapecoense, na Arena Condá. Pela Série B, o Inter encara o ABC, dentro de casa.

O Jogo – O Inter começou o jogo à vontade no Palestra Itália e quase saiu na frente no momento em que Borja desviou contra o próprio gol após cobrança de escanteio e acertou a trave de Fernando Prass. O time colorado voltou a levar perigo em uma cabeçada do atacante Marcelo Cirino após cruzamento de William.

O Palmeiras respondeu de maneira consistente aos 32 minutos do primeiro tempo e conseguiu inaugurar o marcador. Em um belo lançamento, Felipe Melo encontrou Willian pela direita. O atacante levou até o fundo e cruzou para Borja, mas Léo Ortiz se antecipou e completou contra o próprio gol.

O time mandante cresceu após o gol e teve grande chance de aumentar ainda no primeiro tempo. Em uma jogada pela esquerda, Dudu recebeu de Tchê Tchê e deixou Borja em condições de marcar. O colombiano chegou a driblar o goleiro Daniel, mas não conseguiu converter. Ainda assim, foi aplaudido pela torcida.

A etapa complementar começou em ritmo lento, mas com domínio do Palmeiras. Na metade do segundo tempo, após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou para finalização firme de Willian na entrada da área. Atento, o goleiro Daniel conseguiu espalmar.

Na tentativa de aumentar o poder de fogo de seu time, Cuca trocou Borja por Roger Guedes, que passou a jogar no comando de ataque. O Inter, em busca do empate, levou perigo em cabeçada de Rodrigo Dourado após cruzamento de D’Alessandro, mas Fernando Prass defendeu.

Ameaçado pelo Inter, o técnico Cuca promoveu a entrada do lateral direito Fabiano no lugar do atacante Willian, fechando o meio de campo com Jean. Com Erik no lugar de Guerra, o Palmeiras ficou armado para o contra-ataque e teve uma grande chance com Dudu. O camisa 7, porém, foi egoísta e não passou para Erik na última chance do jogo.

Por Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Djalma Vassao)