O Comercial-MS derrotou, por 2 a 0, o Sinop Futebol Clube, em partida válida pelo grupo A10 do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo foi disputado no estádio Morenão, em Campo Grande (MS). Com o resultado, a equipe sinopense começa a competição na lanterna da chave. A vitória deu ao Comercial a liderança provisória do grupo. Ceilândia (DF) ocupa a 2º posição após derrotar o Anápolis (GO) por 1 a 0.

O primeiro gol saiu aos 9 do segundo tempo. Bruno Nunes roubou a bola do zagueiro Tayson, após reposição de Naldo, avançou e tocou para o fundo do gol. O segundo gol saiu aos 42 da etapa final. O Comercial recuperou a bola no meio-campo e saiu em contra-ataque. Felipe Pará dominou e tocou para Luiz Ricardo, que só teve o trabalho de tocar na saída de Naldo.

O próximo jogo do Sinop será contra o Ceilândia no domingo (28), no estádio Gigante do Norte. Antes, no sábado (27), o Comercial vai a Anápolis (GO), enfrentar o time local, no estádio Jonas Duarte.

Por Só Notícias/Herbert de Souza