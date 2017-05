/ / Novo Mundo: Um Acidente Fatal Foi Registrado Na Manhã Deste Sábado; Vítima Era De Alta Floresta

Na manhã de sábado (27/05), por volta das 9h40min, a policia militar de Novo Mundo recebeu uma ligação via 190, informando que na comunidade Dal'Bó, havia acontecido um acidente. Ao chegar no local, a policia constatou a veracidade do fato e se deparou com a vítima José Clóvis Soares Feitosa de 33 anos já sem vida dentro do carro.

A policia Civil e a Politec também se fez presente para apurar as possíveis causas do acidente. Os moradores que estavam no local disseram apenas ter ouvido um forte estrondo, mas pensaram que não fosse nada, minutos depois se depararam com o carro e o condutor do veiculo já sem vida.

José Clóvis Soares Feitosa de 33 anos é morador da cidade de Alta Floresta – MT, aparentemente estaria na região a trabalho. O corpo de José Soares foi transferido para a cidade de Alta floresta ainda na noite de sábado (27).

O velório será na Capela Nossa Senhora Aparecida em Alta Floresta.





Por/ O Território

Fotos/ Policia Militar de Novo Mundo