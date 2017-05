/ / Mutirão de combate ao mosquito da Dengue está sendo realizado em Guarantã do Norte

Uma força tarefa foi montada em Guarantã do Norte pela Prefeitura Municipal, Campo de provas Brigadeiro Veloso, Corpo de Bombeiros de Colíder, Secretaria Municipal de Saúde e secretaria municipal de infraestrutura para combater o mosquito Aedes aegypti.





O mosquito é transmissor da Dengue, Zika Virus e Chikungunya e os bairros Santa Marta, Cidade Nova, 13 de Maio, Aeroporto e Maranata foram os alvos dessa força tarefa.





Para o tenente Juliano do Corpo de Bombeiros, ações como essa visam combater o mosquito e ao mesmo tempo conscientizar a população.





Para o Sargento Nery a ação é muito importante e Guarantã do Norte poderá sempre contar com a base Aérea do Cachimbo.





A secretária municipal de saúde, Tatiane Aranda destacou que mesmo no período de estiagem é preciso cuidar dos quintais, Guarantã do Norte teve um aumento significativo de casos de dengue.





O prefeito Érico Stevan acompanhou o trabalho visitando as casas juntamente com a equipe do Mutirão.

Da Assessoria