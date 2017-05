/ / Mulher é atingida com disparo na cabeça em Guarantã do Norte

ligação via 190 que no (Bar das Coleguinhas), no Bairro Jardim das Palmeiras, chegaram dois indivíduos em uma moto Honda Broz de cor Preta, onde um garupa desceu da moto e se aproximou do bar com o capacete na cabeça e com arma em punho e efetuou vários disparos contra Aline Daiane Araújo Sena, 29 anos, vindo a atingir a vítima na cabeça, um dos disparos perfurou a face do lado esquerdo e ficando alojada no tórax da mesma.

Em seguida efetuou outros disparos em direção de Maikon Geri Meller Demetrio, 25 anos. Neste momento Maikon, tentando cessar a agressão, desferiu um golpe na cabeça do suspeito com um taco de sinuca, assim fugindo do local com seu comparsa que ficou aguardando na motocicleta e assim tomando rumo ignorado.

Neste dado momento as viaturas foram acionadas e começaram as buscas pelos dois autores, onde a viatura de apoio os avistou em alta velocidade, dado os sinais de parada por meio da sirene, os mesmos não acataram a parada e saíram em fuga. Em todo momento a garupa apontava a arma do crime contra a viatura, sendo assim obrigando os policias darem tiro de advertência para a parada dos mesmos, na rotatória entre a Avenida Guarantã foi obtido o êxito na abordagem. Com eles foi achado a arma do crime, um revólver calibre 38 e três munições deflagradas e uma intacta.

Os nomes dos autores do crime são:

Eloir de Oliveira, 36 anos, autor dos disparos e Tiago da Silva Ferreira. Ambos estão presos pela tentativa de duplo homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte.

O estado de saúde de Aline Daiane Araujo Senna é grave, estando assim em coma induzido.

Por O Território