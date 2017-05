/ / Moradores de Sorriso trancam BR-163 em protesto contra situação do hospital regional

Os manifestantes bloquearam a 163, em Sorriso, esta tarde, em Sorriso, protestando contra a atual situação do hospital regional que está com médicos e fornecedores sem receberem pagamentos há vários meses por parte do governo do Estado. Centenas de pessoas entre trabalhadores, empresários e autoridades políticas participaram.

A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos por cerca de 40 minutos. Filas de veículos se formaram em ambos os lados até o final do ato. Todos os manifestantes estavam com roupas pretas e reivindicando melhorias no hospital e pediram para que o governador Pedro Taques não deixasse o “hospital morrer”. O hino nacional foi cantado e um padre realizou uma oração.

Inicialmente, os manifestantes fizeram uma primeira concentração em frente a sede do hospital. Em seguida, seguiram, de carro, pela avenida Natalino João Brescansin até a rodovia federal e fizeram o bloqueio. Funcionários da concessionária da rodovia federal monitoram a situação e controlam o tráfego. Não houve incidentes.

Antes do protesto, o governo já começou a realizar alguns pagamentos de uma dívida estimada em cerca de R$ 8,2 milhões. Apenas hoje foram liberados pagamentos de fornecedores na ordem de R$ 2 milhões. A medida urgente faz parte do pacote para tentar colocar as contas em dia.

Por Só Notícias (colaborou: Bruno Bortolozo, de Sorriso)