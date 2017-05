/ / Modelo e Psicólogo Ricardo Dias posa em homenagem ao dia do trabalho

Prestando uma homenagem ao dia do trabalho, o modelo Ricardo Dias surpreendeu novamente em seu mais recente ensaio fotográfico, onde o bonitão aparece em fotos pra lá de provocantes exibindo um corpo invejável e 'bem a vontade', com o peitoral de fora ao posar inspirado nos profissionais do campo, uma referencia ao posar com um rastelo para aplanar e trabalhar a terra para plantação e também ao posar entre a plantação de milhos.





De olho no homem antenado e moderno, Ricardo fez questão de homenageá-los através de suas fotos também os profissionais como mecânicos e serralheiros, profissões de extrema importância em nosso dia a dia.





Saradão e há quinze dias de completar 30 anos de idade, portando 1.72 de altura e 75 kilos de massa magra bem distribuídas, o bonitão que faz um tremendo sucesso no Instagram entre seus seguidores, é formado em Arte Cênicas e Psicologia, onde trabalha com atendimento psicológico em uma clinica na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo onde reside.





"Ter um corpo bem tonificado e sarado é um sonho para quase todos, principalmente nós modelos que atuamos com a estética e a beleza física", afirma Ricardo.





Para acompanhar um pouco mais sobre a carreira do modelo, basta segui-lo no instagram @ricardo_ddias



Crédito da Foto: Rodolfo Clix / Renato Cipriano - Divulgação