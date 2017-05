/ / Menina é estuprada pelo pai portador de HIV

Homem de 34 anos é preso pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (31), em Cuiabá, acusado pela filha de 9 anos de estuprá-la. Criança foi localizada no bairro Jardim União, após denúncia do crime e contou que o autor do estupro havia sido seu pai.





Segundo policias do 3° BPM, Companhia do Jardim Vitória, a menina passou por exame de equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda no local, que confirmou que ela havia sofrido violência sexual.

Indagada sobre quem havia cometido o crime, criança apontou o pai, N.C.S, que posteriormente foi localizado e preso. Policiais checaram o nome dele e descobriram 6 passagens criminais, por homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

A madrasta da criança, companheira do suspeito, afirmou aos policiais que ele é portador do vírus HIV. Detido, suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes. A menina foi levada pelo Samu para uma unidade pública de saúde.

Por Izabel Barrizon/Gazeta Digital