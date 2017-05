/ / Mato Grosso oferece 702 oportunidades de emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulgou nessa terça-feira (30.05) 702 vagas de emprego para início imediato em Mato Grosso. Vinculado a Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas), o Sine possui unidades em 27 municípios do Estado, nas quais acontecem a intermediação de mão de obra e outros atendimentos ao trabalhador, como solicitações do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho digital e cursos de capacitação profissional.

O município com mais oportunidades de emprego é a capital, Cuiabá. Das 132 vagas, 104 são oferecidas para o público geral, e 28 para pessoas com deficiência (PCD). Para o público PCD as vagas são de educador social, jardineiro, auxiliar operacional de logística, auxiliar de cobrança, sendo a maioria, 15 no total, para atendente de lanchonete.

Já para o público geral, a maioria das vagas intermediadas é de auxiliar de cobrança, são 60 vagas divididas entre nível médio e superior. Mas existem as oportunidades em destaque como as 10 vagas para agente de pátio com remuneração de R$ 1.020,00, nesse emprego a pessoa terá entre as funções limpar o pátio do estacionamento de um supermercado e recolher carrinhos de compras. Outra oportunidade intermediada pelo Sine Cuiabá é para a vaga de eletricista, é necessária experiência comprovada e o salário oferecido é de R$ 1.680,42.

No Sine de Sinop (419 quilômetros de Cuiabá), 124 vagas estão disponíveis. Entre as oportunidades, 23 são para recenseador, 11 vagas são para operador de caixa, 10 atendente de balcão e 10 para e auxiliar de armazenamento. Na mesma região do Estado, em Sapezal (409 km de Cuiabá) a maior parte das vagas é para o setor agrícola. Do total de 117, 77 são para operador de maquina agrícola, nove para motorista de caminhão e cinco de auxiliar de agricultura.

Já das 72 vagas de emprego intermediadas pelo Sine no município de Diamantino (137 km de Cuiabá), 35 são para auxiliar de linha de produção, mais 16 são para oficial de serviços diversos na manutenção de edificações e cinco para motorista de caminhão.

Clique aqui e confira o painel de vagas completo.

Atendimento

Os interessados por uma vaga de emprego, devem procurar uma unidade mais próxima de sua residência para realizar o cadastro no banco de dados do Sine, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e o numero do Programa Integração Social.

O horário de atendimento é das 07h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. O Sine Matriz, de Cuiabá, fica localizado na Rua Baltazar Navarros, nº 567, bairro Bandeirantes, região central.

Por Aline Coelho | Setas/MT