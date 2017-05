/ / Luan Polli comemora retorno com vitória à meta do Boa e projeta duelo que pode colocar o time no grupo de acesso para elite do Mineiro

Em confronto direto, o Boa Esporte venceu o Nacional de Muriaé por 2×1 fora de casa e se aproximou do G-2 do hexagonal final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Restando quatro rodadas para definir quem sobe para a elite, a equipe de Varginha está distante um ponto do vice-líder, Betinense.





No sucesso fora de casa contra o Nacional de Muriaé, uma das novidades na equipe titular do técnico Julinho Camargo foi o retorno do goleiro Luan Polli. “Era um jogo chave na nossa briga pelo acesso. Sabíamos que um tropeço poderia complicar bastante nossa situação. Suportamos bem a pressão dos mandantes e vencemos num jogo muito disputado. Consegui fazer boas defesas e ajudei o time nesses três pontos fundamentais, ainda mais que os resultados da rodada nos ajudaram”, analisou o arqueiro que tem 13 jogos nesta temporada e somente duas derrotas.

Sem muito tempo para comemorar o excelente resultado fora de casa, o Boa já volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, contra o Tupynambás, que é o lanterna do hexagonal.





A partida acontece em Varginha. Além disso, a rodada marca o encontro entre Patrocinense e Betinense, líder e vice-líder do hexagonal. Com isso, em casa de vitória, o Boa Esporte entra no G-2 se vencer o Tupynambás. “Enfrentamos eles no turno e foi um jogo complicado. Não significa que estando na lanterna agora que teremos facilidades. Precisamos entrar ligados para fazermos o dever de casa e, dependendo do resultado de Patrocinense e Betinense, até assumir a liderança do hexagonal”, projetou o goleiro Luan Polli.





Com média de apenas 0,69 gol sofrido por jogo em 2017, Luan Polli destaca a importância do torcedor do Boa neste momento decisivo. “Os confrontos diretos e fazer valer o fator casa serão fatores fundamentais nessas quatro últimas rodadas para os times que querem o acesso para primeira divisão do Campeonato Mineiro. Por isso, a presença da nossa torcida é crucial nessa reta final. Com apoio deles atingiremos nossos objetivos e buscaremos esse acesso. E depois tentaremos presenteá-los com o título”, finalizou.





Foto: Divulgação/Boa

Assessor de Imprensa