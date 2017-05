/ / LIBERTADORES: Palmeiras termina na liderança e Jorge Wilstermann também classifica

São Paulo, SP, 24 (AFI) – O Palmeiras não passou apuros para conseguir a sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores . Na noite desta quarta-feira, o Verdão fez a lição de casa, venceu o Atlético Tucumán (ARG) por 3 a 1 e garantiu a primeira posição do Grupo 5. O Jorge Wilstermann (BOL), mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Peñarol (URU), também avançou.

As chances de o Palmeiras ficar de fora das oitavas era muito pequena. O time brasileiro teria que perder por dois gols de diferença e ainda que o Jorge Wisltermann (BOL) pelo menos empatasse com o Peñarol (URU). No final, não aconteceu nem uma coisa, nem outra.

Os comandados de Cuca fizeram sua parte, venceram e chegaram aos 13 pontos, na primeira posição. Como o Atlético Tucumán (ARG) não somou pontos, o Jorge Wilstermann, mesmo derrotado, se classificou em segundo, com nove pontos. Desta forma, os argentino jogarão a Copa Sul-Americana, por terem ficado em terceiro lugar, com sete pontos.

A vitória do Peñarol serviu apenas para que os uruguaios terminassem com honra a competição. O time de Montevidéu ficou em quarto, com seis pontos, eliminado de todas as competições.