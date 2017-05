/ / Lateral do Sinop pede dispensa e acerta com União de Rondonópolis

Maranhão começou a temporada como titular no time do Sinop

O atleta Ramison Vieira da Silva (Maranhão) 25 anos, não é mais jogador do Sinop Futebol Clube. O lateral direito estava de folga após a disputa da final do Mato-grossense e acabou acertando contrato com o União de Rondonópolis, para a disputa da Série D, que começa neste final de semana.





O atleta conversou com a diretoria do Galo do Norte, explicou a vontade de jogar na cidade onde familiares jogam e, prontamente foi feita a rescisão de contrato.





Conforme o presidente do Sinop, Agnaldo Turra, para a posição o titular é Portela escolhido na seleção do campeonato, será avaliado atletas da base e, como alternativa, o recém contratado

Pará, joga nesta posição, pois se destacou atuando como lateral no Botafogo-RJ.





“Entendemos a vontade do Maranhão em estar próximo da família, e vai disputar o Brasileiro também. Só temos a agradecer ele pelo empenho que teve com a camisa azul e branca, é um excelente profissional e as portas continuam abertas, para algum dia que queira voltar”, disse Turra.





O Sinop estreia domingo, às 16h (Horário de MT), na série D, jogando no estádio Morenão em Campo Grande contra o Comercial-MS. O Galo está na chave A10.

Por Julio Tabile





O atleta Ramison Vieira da Silva (Maranhão) 25 anos, não é mais jogador do Sinop Futebol Clube. O lateral direito estava de folga após a disputa da final do Mato-grossense e acabou acertando contrato com o União de Rondonópolis, para a disputa da Série D, que começa neste final de semana.





O atleta conversou com a diretoria do Galo do Norte, explicou a vontade de jogar na cidade onde familiares jogam e, prontamente foi feita a rescisão de contrato.





Conforme o presidente do Sinop, Agnaldo Turra, para a posição o titular é Portela escolhido na seleção do campeonato, será avaliado atletas da base e, como alternativa, o recém contratado

Pará, joga nesta posição, pois se destacou atuando como lateral no Botafogo-RJ.





“Entendemos a vontade do Maranhão em estar próximo da família, e vai disputar o Brasileiro também. Só temos a agradecer ele pelo empenho que teve com a camisa azul e branca, é um excelente profissional e as portas continuam abertas, para algum dia que queira voltar”, disse Turra.





O Sinop estreia domingo, às 16h (Horário de MT), na série D, jogando no estádio Morenão em Campo Grande contra o Comercial-MS. O Galo está na chave A10.





Por Julio Tabile