/ / juiz solta um e mantém preso vereador acusado de envolvimento em homicídio em Novo Mundo

A justiça da comarca de Guarantã do Norte revogou a prisão de Maurício Alexandrino de Souza mas negou liberdade para o sócio dele, o vereador Marcos Antônio Bessa (PSD). Ambos são acusados de envolvimento no assassinato de José Plínio Fernandes da Silva, 54 anos, no município de Novo Mundo. A informação é do advogado, Pedro Henrique Gonçalvez. Maurício foi solto ontem. Marcos Antônio continua preso em Peixoto de Azevedo.





“Eu respeito a decisão. Meus clientes estão à disposição da justiça. Se apresentaram de forma voluntária para o delegado. O Marcos também confessou ter atirado. Disse que foi até a casa do José Plínio para conversar sobre um pagamento, na saída acabaram discutindo. A vítima teria tentado pegar a arma, meu cliente desarmou ele e efetuou os disparos”, explicou, por telefone, o advogado.

O crime foi no dia 4 de maio. Testemunhas contaram que Marcos e Mauricio foram até a casa de José Plínio, depois de alguns minutos de conversa a vítima foi baleada e os autores fugiram do local. José não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde.

Marcos Bessa é vereador em Novo Mundo.

Por Só Notícias/Debora Lobo