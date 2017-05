/ / Jovem morre após perder controle de moto sair da pista e bater a cabeça em Guarantã do Norte

Um jovem de 22 anos, morreu após sofrer um acidente na madrugada deste domingo (14), por volta das 03h, em Guarantã do Norte/MT.

Segundo informações, Antônio Costa Bonfim de 22 anos, seguia pela rua Cuiabá, bairro Jardim Vitória, quando perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e caindo sobre o solo.

Durante a queda o seu capacete acabou saindo fazendo com que o mesmo batesse a cabeça, motivo que pode ter ocasionado sua morte.





A Polícia foi acionada, mas quando chegou no local Antônio já havia vindo a óbito, a Politec esteve no local e fez a liberação do corpo.





O funeral ocorreu neste domingo (14), e o corpo foi enterrado na manhã desta segunda-feira (15), as 10h, em Guarantã do Norte.