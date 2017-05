/ / Jogos Escolares: Alta Floresta troca o estadual individual pelo estadual coletivas

Em virtude da presença da Caravana da Transformação em Alta Floresta no período de 6 á 16 de junho, a Secretaria Municipal de Esportes foi obrigada a desistir da realização dos Jogos Escolares Estaduais, modalidades individuais que aconteceria no período de 27/6 a 3/7 em Alta Floresta.

A decisão foi tomada em conjunto com integrantes da Seduc, responsáveis pela organização dos jogos que também entenderam o curto prazo para que o município teria para deixar em condições os locais para receber cerca de 11 modalidades, entre essas, o atletismo, vôlei de praia, badmilton e a natação.

Em contra-partida, o município de Alta Floresta já se acertou a realização da fase estadual dos Jogos Escolares para o período de 5 á 11/8, modalidades coletivas, categoria A. Estará em disputa o futsal, voleibol, basquetebol e handebol, feminino e masculino, para atletas de 15 á 17 anos.

Ao invés das modalidades individuais, Alta Floresta passa a receber as melhores equipes escolares do estado de Mato Grosso.

Fase regional

Outra alteração foi quanto a fase regional norte dos Jogos Escolares, modalidades coletivas, que não mais será no final desse mês. De acordo com o novo calendário, o evento permanece em Guarantã do Norte, só que agora do dia 19 á 24/6.