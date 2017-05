/ / Jogadores do Sinop voltam ao treinos e fazem avaliação clínica visando série D

Jogador Pará, ex-Mixto, um dos reforços contratados pelo clube, para disputa da Série D

O grupo do Galo do Norte retornou aos treinamentos nesta quinta-feira (11), em preparação a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D, dia 21 de maio, em Campo Grande-MS, contra o Comercial.





As atividades realizadas foram trabalhos físicos e, à noite, os atletas foram até o laboratório da Fasipe, para coleta de sangue, material para exame de hemograma.



Conforme o preparador físico, Luiz Vidal, o diagnóstico individual dará a comissão técnica, dados importantes sobre o nível de preparo físico do jogador, e se ele foi acometido de alguma patologia.

"Fizemos um planejamento para o Estadual. Agora teremos outra competição com um tempo mais longe entre uma partida e outra, que serão somente aos finais de semana, então para o atleta é importante este intervalo", comentou Além do exame clínico, também serão feitas duas avaliações de campo nesta sexta-feira e no sábado.

O trabalho no laboratório da Fasiclin é coordenado pela professora de Biomedicina, Silmara Bonani de Oliveira e o resultado sairá dentro de uma semana. A Fasipe é um dos patrocinadores do Galo do Norte nesta temporada.

Por Julio Tabile