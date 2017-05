/ / Índios bloqueiam rodovia estadual pelo terceiro dia no Nortão

Cerca de 40 índios da etnia kayapó retomaram o bloqueio pelo terceiro dia consecutivo na MT-320, nas proximidades de um curtume, localizado a cerca de cinco quilômetros da entrada de Colíder (158 quilômetros de Sinop), esta manhã. Apenas ambulâncias com pacientes e veículos com idosos podem trafegar. As informações foram confirmadas pelo cacique kayapó, Megaron Txucarramãe, ao Só Notícias.

“Ontem tivemos uma reunião com o prefeito de Colíder [Noboru Tomiyoshi]. Ele nos posicionou que a falta de atendimento é devido as dívidas e não pagamento dos salários dos médicos. Por isso, vamos manter o bloqueio até que o governador [Pedro Taques] se posicione para ajudar resolver esta situação. Além disso, ele apoiou nosso movimento. Queremos os atendimentos normalizados”.

O bloqueio da rodovia começou na quarta-feira (3). Ontem, os índios também interditaram a via. Eles utilizam pneus e alguns objetos para obstruir a passagem de veículos. No entanto, liberaram a passagem de todos os veículos por volta das 18h. Não houve registros de incidentes, embora o manifesto tenha causado transtornos e atrasado viagem de muitas pessoas. A MT-320 é a principal via de acesso aos municípios de Nova Canaã do Norte e Alta Floresta.

O governo do Estado pagou um dos oitos salários atrasados dos médicos em Colíder. Segundo os médicos, foi realizada a quitação da folha do mês de fevereiro, na última sexta-feira (28). Porém, como os salários estão atrasados desde outubro do ano passado, eles decidiram permanecer em greve. Os profissionais da saúde paralisaram as atividades dia 7 de abril. Desde então, os médicos atendem apenas casos de urgência e emergência. Cirurgias eletivas, consultas agendadas e também o pronto atendimento foram suspensos.

Segundo o diretor do hospital, Elizadro de Souza Nascimento, ainda será realizada uma consulta no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (Fiplan) para saber se ocorreu ou não pagamento dos outros atrasados. “Ainda não tivemos acesso ao sistema para confirmar se ocorreu ou não os pagamentos. A previsão de que os fossem feitos pagamentos, ontem. A expectativa é de que com esse novo repasse os médicos voltem a trabalhar”.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação e Lázaro Nunes)