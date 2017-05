/ / I Semana da Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã promove o cuidado humanizado

m primeiro lugar, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, através da Coordenação do curso de Enfermagem, realizou durante os dias 15 a 19 de maio, a I Semana da Enfermagem, evento em comemoração ao Dia do Enfermeiro e que teve por objetivo esclarecer sobre o cuidado humanizado com respeito e empatia ao cuidar do outro, além de refletir sobre a valorização do profissional de enfermagem.

Com o tema Cuidado Humanizado/O respeito e m primeiro lugar, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, através da Coordenação do curso de Enfermagem, realizou durante os dias 15 a 19 de maio, a I Semana da Enfermagem, evento em comemoração ao Dia do Enfermeiro e que teve por objetivo esclarecer sobre o cuidado humanizado com respeito e empatia ao cuidar do outro, além de refletir sobre a valorização do profissional de enfermagem.





Na primeira noite, caracterizados como Anjos da Alegria, os acadêmicos cantaram uma paródia em homenagem a todos os enfermeiros sobre seu valor e importância na sociedade. Além disso, foram decorados os corredores e a área de lazer da faculdade, com balões verdes, que simboliza a cor do curso e cartazes com frases de apoio e valorização.





Na segunda noite, que aconteceu na Câmara Municipal de Guarantã do Norte, houve a palestra: “Novas áreas de atuação do profissional enfermeiro - Enfermagem em Home Care e Enfermagem estética”, ministrada pela enfermeira Luciana Vargas Endler; Dinâmica: A Importância do trabalho em equipe, com os acadêmicos do 2º semestre e uma peça de teatro. Para finalizar a noite, num momento de descontração, as professoras do curso de Enfermagem dançaram o Funk das Enfermeiras - Beijinho pras agulhas.





Na terceira noite, foram ministradas as palestras: “Dia do sim: A autorrealização profissional em Enfermagem”, pela psicóloga Gilmara Siqueira e “Enfermagem do trabalho- Saúde do trabalhador”, pela enfermeira Lisia Andressa Zafonato. Houve também o Desfile: Trajes de Enfermagem, com os acadêmicos do 2º semestre.





Nas duas últimas noites, os acadêmicos do 1º e 2º semestres visitaram os Hospitais dos municípios de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Novo Mundo, União do Norte e Terra Nova do Norte para prestar homenagem aos profissionais da Enfermagem. Além da visita, houve a premiação do Concurso Melhor Frase da Semana da Enfermagem, sendo escolhida a frase da acadêmica Marcieli Duarte Martines e homenagem dos acadêmicos à coordenadora do curso, Luciana de Fátima Souza.