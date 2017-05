/ / "Hospitais que priorizam apenas o resultado financeiro irão quebrar dentro de cinco anos", avalia diretor executivo do Hospital Sírio Libanês

As novas tecnologias podem ajudar os departamentos de recursos humanos ( RHs ) a reunirem dados que traçam o perfil dos colaboradores, bem como o comportamento daqueles que melhor se adaptam à instituição – permitindo uma seleção mais assertiva e direcionando treinamentos para as necessidades individuais dos profissionais.





Buscando novas ferramentas e a atualização desses conceitos o 2º Simpósio de Gestão Hospitalar de Mato Grosso – que teve início na noite desta quinta-feira (4.05), continua nesta sexta (5.05), no hotel Gran Odara , em Cuiabá – trouxe o eixo “Gestão de Pessoas: Processos e Resultados de Programas de Atração, Retenção e Capacitação” .

Promovido pelo Hospital Santa Rosa, o simpósio tem como foco reunir gestores da área de saúde, empresários do segmento, médicos e estudantes de medicina. O objetivo é apresentar informações que visem auxiliar os gestores em suas relações comerciais, humanas, sociais e tecnológicas. Em sua segunda edição, o evento traz como tema “A Contribuição dos Modelos de Acreditação Hospitalar para os Resultados da Organização”.





GESTÃO DE PESSOAS – De acordo com o economista e professor Fernando Torelly , diretor executivo do Hospital Sírio Libanês, pessoas informadas – em qualquer parte do processo – podem contribuir com a instituição. Contudo, esta "usina para gerar resultados" ainda não está sendo bem utilizada.





" Se você é bem ate ndido, você tende a voltar. A experiência do passado dirige o nosso consumo no futuro. Pessoas inspirada s e engajada s sustentam processos, que atendem as expectativas dos clientes e a empresa conti nua crescendo e ganhando dinheiro. Aliás, precisamos ter em vista que é no momento de crise que precisamos investir em qualidade. Hospitais que priorizam apenas o resultado financeiro irão quebrar daqui a cinco anos ", prevê Torelly .





P ensamento reiterado pela gerente de recursos humanos do Hospital Santa Rosa , Rosangela Martha Santos, que ressalta que este é um caminho a ser traçado tendo como base um "RH e stratégico". Já que, como p ontuou a superintendente executiva do Hospital Santa Rosa , Mara Nasrala , o Brasil passa por um momento ímpar em que se cobra eficiência e redução de desperdícios.





"Este modelo irá contribuir com as estratégias e objetivos da instituição. Também precisamos cuidar de quem cuida. Valorizar as pessoas para que elas tenham em si o espírito de 'cuidar'. Por meio de diversos programas, buscamos quedas na rotatividade e no absenteísmo, a retenção de talentos, melhorias n o clima d o hospital e nas taxas de custo-benefício, entre outros indicadores ", explica Rosangela Martha Santos .





DESAFIOS – Seg undo a superintendente de qualidade e responsabilidade social do Hospital do Coração ( HCor ), Bernardete Weber, outro ponto que deve ser destacado diz respeito aos impactos das acreditações e certificações na gestão de pessoas – que deve ser avaliado junto aos desafios que as instituições enfrentam n e s t e p r o c e s s o .





"Antes o foco no paciente era secundário na gestão, hoje isso mudou. V isamos difundir um cuidado integrado. No entanto, uma das maiores dificuldades que enfrentamos é a distância entre o processo educativo formal dos profissionais e as demandas das instituições de saúde. A velocidade do conhecimento na atenção na saúde diverge do que se é praticado nas academias . Cabe aos gestores o papel de trazer para eles a 'escola da prática'", pontu a Weber.





SAÚDE DO FUTURO – Se por um lado as tecnologias e a educação continuada representam um grande avanço para a gestão de pessoas, o presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional dos Hospitais Privados ( Anahp ), Francisco Balestrin , enfatiza que não podemos perder a essência do olhar humanizado.





"A assist ência à saúde ficou cínica. Estamos nos focando demais em tecnologia ou em nós mesmos – os profissionais da área. Temos que ter o cliente como objetivo. A s pessoas entram no hospital e notam três coisas: pessoas, equipamentos e tecnologia de informação. Precisamos de assistências mais humanizadas e p ropiciar acolhimento. A propósito , a assistência ainda tem sido tratada de forma verticalizada. O novo modelo, do futuro, pr opõe uma horizontalidade no processo ", contextualiza Baletrin .





Balestrin ainda complementa que discussões acerca da união dos setores de saúde público e privado devem ser valorizadas. "Há uma catarata ideológica na saúde. Não enxergar que o desenvolvimento das instituições se dará pela comunhão entre o sistema público e privado é ter uma visão do século 19. A região da Catalunh a , na Espanha, já é um bom exemplo do que pode ser feito a partir da união desses dois setores", ressalta .





ACREDITAÇÃO – O Santa Rosa é o único hospital do Centro-Oeste certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo. A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).





" Desde a abertura do Santa Rosa, há 20 anos atrás, temos como foco um grande objetivo: o paciente, pelo qual temos muito respeito. U ma gestão ética, transparente, inovadora e com compliance são bases que devemos seguir ", co menta o diretor presidente do Hospital Santa Rosa , José Ricardo de Mello .



Da Assessoria de Imprensa Hospital Santa Rosa - ZF Press