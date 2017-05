/ / Homicídio é registrado na manhã desta segunda feira 29 em União do Norte, suspeito já está preso

Matheus da Silva Fernandes (20) foi preso agora pouco pela Guarnição da Policia Militar de União do Norte, segundo informações ele é principal suspeito de ter matado com 5 golpes de faca a vitima Marcio Aguilhões na manhã desta segunda feira 29, o motivo do crime ainda não foi relatado pelo suspeito que está neste momento no núcleo de policiamento de área do Distrito onde após a confecção do boletim de ocorrência será encaminhado para Delegacia de Policia Civil de Peixoto de Azevedo, para maiores esclarecimentos.

O núcleo de policiamento de área do Distrito União do Norte informou ao CR XV sobre um homicídio ocorrido na manhã desta segunda feira, segundo informações de testemunhas onde informaram que ouviram dois disparos de arma de fogo, e próximo do corpo foi localizado uma faca, a PM efetuou diligencia e prendeu o suspeito Matheus, ele não informou o motivo do crime.

O irmão da vitima entrou em contato com a Policia Militar, familiares e a Policia Militar aguarda a chegada da Politec, para fazer os primeiros levantamentos periciais e em seguida liberar o corpo para necropsia e atos fúnebres, o boletim de ocorrência foi encaminhado a Delegacia de Policia Civil.