/ / Homem zomba no Facebook de morte de policial do Bope e vai preso

Um homem foi detido pela equipe da Força Tática da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (16) após insultar policiais em uma rede social, na internet. O caso aconteceu no município de Nova Mutum (distante 264 km ao norte de Cuiabá).



Conforme informações, após o anúncio da morte do 2º tenente Carlos Henrique Scheifer, morto em operação pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) no último sábado (13), o mecânico agrícola Flávio Andrade, de 42 anos, emitiu comentários zombando de policiais.



“Eu tenho uma opinião própria, o homem quando não vale bosta nenhuma vira polícia”, escreveu. Nos comentários da publicação da morte do tenente, ele disse ainda: “Eu sempre digo, policial bom são aqueles que já estão mortos”.



Os comentários de Flávio ganharam repercussão nos grupos de Whatsapp de policiais, que se indignaram com a falta de respeito.



Um grupo de policiais, então, procurou advogados da associação da PM, e registrou boletim de ocorrência contra o mecânico. Ele foi localizado e acabou detido.



No momento da sua condução até a Delegacia, Flávio se mostrou surpreso com a presença dos policiais. Lá, ele afirmou à polícia que, apesar de ser dono do perfil que emitiu os comentários, ele não seria o responsável pelo mesmo, sugerindo que pudesse ter sido o filho, ou um sobrinho.



Apesar da declaração do mecânico, os policiais ainda devem ir até a delegacia para fazer representação contra Flávio, uma vez que o insulto já se propagou.



Flávio prestou esclarecimentos ainda na tarde de segunda e foi liberado em seguida. Ele deverá responder por injúria e difamação.



Este é o segundo caso registrado de insultos à Polícia após a morte do tenente do Bope. No domingo, uma mulher identificada como Dayane Silva também foi detida para prestar esclarecimentos após comentar no Facebook que aquele era o dia de “mulher de PM acender vela”. O caso teria acontecido em Várzea Grande.