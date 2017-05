/ / homem procura PM após flagrar traição de esposa com irmão

Um homem de 35 anos procurou a Polícia Militar do município de Santa Carmem (39 quilômetros de Sinop), na terça-feira (30/05), para registrar um boletim de ocorrência contra a própria esposa por adultério.





Ele disse ter flagrado a mulher e o irmão dele mantendo relação sexual. De acordo com informações do documento policial, ele foi até a casa do irmão e disse ter encontrado os dois juntos no banheiro.





O homem afirmou ter procurado a polícia para registrar o caso e oficializar que não deseja mais estar casado com a esposa. Ele apontou ainda que esta não seria a primeira vez que ela o trai.

Por Só Noticias