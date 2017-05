/ / Guarantã Trator Peças/IBAC/Brito Pneus sagrou campeão do campeonato de futebol 7 em Guarantã do Norte

No veterano o campeão foi à equipe do Juventus que empatou no tempo normal e venceu a equipe do Pindorama nos pênaltis. A equipe do Juventus além de levar troféu e medalhas também foi premiada com o valor de $R 800,00 o segundo lugar R$ 600,00. A equipe da Usina Braço Norte que, conquistou o terceiro lugar, levou R$ R$ 400,00.