/ / Guarantã do Norte receberá festival Food Trucks de 11 a 14 de maio

Confirmado de 11 a 14 de maio na Praça da Cultura o Festival Food Trucks em uma reunião com o prefeito Érico Stevan e a representante do evento Michele Velho na manhã desta quarta-feira (03-05).



Segundo Michele os Guarantaenses podem se preparar para a melhor experiência gastronômica da sua vida.

Segundo ela os Food Trucks compram 80% dos insumos no município, contratam 50% de mão de obras e 100% dentro da legalidade. O Festival está percorrendo o Brasil levando a gastronomia do Sul do país para todos os lugares por onde passa.



O prefeito Érico classificou como uma grande possibilidade de divulgação do município para todo o país, tanto que o foco da divulgação é Portal da Amazônia, nosso turismos e belezas naturais.

Da Assessoria