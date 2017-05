/ / Gilmar Fabris chama médico Roberto Satoshi de malandro e mentiroso

O deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) chamou de malandro e mentiroso o médico Roberto Satoshi, que era diretor técnico do Hospital Regional de Sorriso, após ele chorar pela situação crítica em que se encontra o Hospital Regional de Sorriso.

"Este malandro desse médico de Sorriso não foi demitido", disse em pronunciamento realizado da tribuna da Assembleia, em sessão plenária, na manhã desta quarta-feira (24), sobre a informação divulgada por alguns veículos de comunicação sobre uma possível demissão do diretor.

Fabris ainda foi além, disse que o médico "é mentiroso, falando que a partir de amanhã não tem mais comida (...). Jamais que ficaria sem comida, o povo de sorriso não vai deixar". Fabris confirmou a falta de medicamentos e da situação crítica.

Atualmente, segundo o levantamento realizado e divulgado pela unidade hospitalar, a dívida do estado com o Hospital é de R$ 8 milhões. Os médicos estariam há três meses sem receber os salários.

O governo do Estado se manifestou afirmando que irá repassar o recurso para a compra de comida e também a retomada de serviços como lavanderia.