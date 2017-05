/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte lança novo site institucional

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte lançou seu novo site institucional, que agora está mais dinâmico, com um visual inovador, interativo e fácil de navegar.





Com o objetivo de ser mais moderno e adequado às necessidades atuais dos seus usuários, o novo site é um projeto alinhado às novas tendências na web, sendo totalmente responsivo, ou seja, foi criado para se adaptar à plataforma mobile, com o intuito de facilitar o acesso à comunidade acadêmica e público externo.





Outra novidade é a mudança da Área do Aluno para o AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, objetivando mais clareza aos acadêmicos. Há também um guia de acesso rápido na parte inferior da página, que promove um acesso ágil aos menus Institucional, Serviços e Graduação. Além disso, o novo site traz mais notícias e eventos na página principal e atalhos para portal do aluno, portal do professor e AVA, na parte superior, à direita do site.

O site está disponível em www.faculdadeuniflor.edu.br

