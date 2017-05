/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte parabeniza concluintes do curso de Pós-Graduação em Gestão de Pessoas

Um grupo de profissionais, atentos às novas tendências e desafios do mercado competitivo, participou do curso de Especialização Lato-Sensu em Gestão de Pessoas, iniciado no mês de março de 2016, na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte.





Os alunos concluíram com muito êxito seu curso de especialização no dia 06 de maio, através do módulo de Coac hing, ministrado pelo professor Thiago Rabelo Sales.



De acordo com o professor Thiago, este módulo proporcionou um primeiro contato entre os acadêmicos e algumas ferramentas utilizadas nos processos de Coaching: “Diferentemente de outros módulos, este módulo foi bastante reflexivo e a participação dos acadêmicos nos momentos propostos foi de suma importância, pois através de alguns exercícios, os alunos tiveram a oportunidade de parar e pensar sobre várias áreas de suas vidas, e, a partir daí, elaborar planos de ações voltados para a melhoria de suas vidas. O autoconhecimento e a autoanálise realizados em sala contribuíram para o desenvolvimento pessoal e profissional dos Pós-Graduandos”.

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte parabeniza os concluintes e deseja muito sucesso e crescimento profissional, que possam aplicar no dia a dia os conhecimentos adquiridos com este curso e se destaquem como líderes em suas empresas. Que vocês continuem se aperfeiçoando e aprimorando, atentos aos aspectos que vão possibilitar uma boa visão de seu currículo e carreira.

Atualmente, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte oferece os cursos de pós: Didática do Ensino Superior, Psicopedagogia e Gestão Financeira. Para mais informações, entrem em contato através do cel: 66 9 9635 6131. Ascom/FCSGN