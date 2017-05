/ / Ex-prefeito vira réu por desviar cilindro de hospital para tomar cerveja

Personalidade narcisista: é caracterizada por um padrão invasivo de grandiosidade e falta de empatia. Ela está presente em uma variedade de contextos porém, na política, é comum. Isso pode explicar alguns comportamentos de corruptos? O que faz um prefeito desviar um cilindro de oxigênio para usar em um barril de chope?

José Claudio Pol foi prefeito de Luiziana, no centro-oeste do Paraná, e quando estava no cargo retirou o aparelho móvel da unidade de saúde do município para usar no reveillon de 2012 em uma festinha particular. Detalhe: aquele era o único cilindro de oxigênio móvel da cidade! O Ministério Público do Paraná constatou que, na mesma noite em que o ex-prefeito e seus amigos e parentes usavam o cilindro para bebericar cerveja, uma paciente com quadro grave e que deveria ter o suporte para respirar morreu. Ela chegou a ser transferida para Campo Mourão sem oxigênio e teve parada cardiorrespiratória, de acordo com a acusação.

Agora, José Claudio Pol sentará no banco dos réus para responder pelos crimes de peculato e homicídio qualificado, por motivo fútil, e com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Mas o ex-prefeito de Luiziana contou com ajuda de mais duas pessoas para retirar o cilindro de oxigênio do hospital para levar à casa dele. Esses dois cúmplices também responderão a processo. Todos têm dez dias para se defender, por escrito.

O fato de o ex-prefeito chegar ao ponto de desviar o único cilindro de oxigênio de um hospital que ele mesmo administrava para ser usado na festinha de réveillon na casa dele revela uma personalidade narcísica sim, em que a pessoa apresenta sentimento de superioridade, arrogância e comportamentos autorreferentes. Abaixo, a foto disponibilizada pelo Ministério Público do Paraná, retirada de uma rede social da família de José Claudio Pol, no dia do “evento”. Lamentável!