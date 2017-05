/ / Ex-Palmeiras, Ponte e Atlético Paranaense, Felipe comemora primeiro gol no Japão e reforça confiança em recuperação do Sanfrecce Hiroshima

Destaque do Ceará na última Série B, o meia Felipe chegou no início de 2017 para reforçar o Sanfrecce Hiroshima na elite do futebol japônes. Além dele, o clube, que é bicampeão nacional, também conta com outro brasileiro no elenco, o atacante Anderson Lopes.

Com passagens por clubes importantes do futebol brasileiro como Palmeiras, Bahia, Ponte Preta, Atlético Paranaense e Figueirense, Felipe está tendo nessa temporada aos 26 anos sua primeira experiência no futebol do exterior.





Após um período de adaptação, Felipe já se sente mais habituado no Japão e o resultado começa a ser visto dentro de campo. Na última semana, o camisa 10 do Sanfrecce Hiroshima arrancou do meio de campo e em jogada individual invadiu a área adversária, driblou o zagueiro do Sagan Tosu e com muita categoria deu um toque encobrindo o goleiro com a bola morrendo no fundo das redes. Foi o primeiro gol de Felipe no futebol japonês e teve um gosto especial, pois garantiu a vitória do Sanfrecce por 1×0.





Felipe não esconde a felicidade pelo primeiro gol no continente asiático. “Foi muito importante para mim. Tive a felicidade de fazer um belo gol que garantiu uma vitória fundamental para o nosso time. Estou muito feliz e motivado para continuar trabalhando e ajudando a equipe”, garantiu o meia.





A cada dia, Felipe vai evoluindo na sua trajetória pelo Sanfrecce Hiroshima e ele ressalta que esse crescimento vai continuar também para a recuperação do time na temporada. Após ser campeão nacional em 2012 e 2013, o Sanfrecce não está bem colocado na J-League (primeira divisão) e ocupa o 17º lugar. “A comissão técnica tem conversado comigo e todos me passaram que é normal esse período mais longo de adaptação ao futebol japonês.





Eles me disseram para eu ter muita paciência e também estão me ajudando muito para que eu me adapte o mais rápido possível. Nossa fase não é boa na J-League, mas tem muita água para rolar ainda e eu, particularmente, além do gol, também joguei melhor nas últimas oportunidades. Estou trabalhando para ter uma sequência de bons jogos e consequentemente de bons resultados. Vamos nos recuperar”, concluiu.









Fotos: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima

Assessor de Imprensa