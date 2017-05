/ / Cuiabá Arsenal encara Sorriso Hornets por redenção no estadual

A equipe da capital confrontará o rival de melhor campanha do mato-grossense

O Cuiabá Arsenal enfrentará o Sorriso Hornets no próximo fim de semana, no domingo (28.05), às 18h, no Estádio Municipal Egídio José Preima, com previsão de pôr do sol cerca de meia hora antes do jogo e temperatura média de 26 graus, em Sorriso (398km da capital). E a partida, válida pelo 3º Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano, será encarada como uma possibilidade de redenção por uma vaga na final da competição e defesa do título de bicampeão.





“Nossa comissão técnica está ciente que enfrentará o adversário com a melhor campanha do estadual deste ano e na casa deles. O Hornets ficou em 3º lugar no estadual de 2015, em 4º lugar no estadual de 2016 e, neste ano, já superou o bi-vice-campeão Sinop Coyotes. Eles contrataram um técnico experiente, contrataram jogadores de fora e disciplinaram os atletas locais. Agora colhem frutos. Mas nossa comissão está debruçada sobre isso”, diz o presidente do Arsenal, Paulo Cesar Machado.





O Cuiabá Arsenal está posicionado em quarto lugar com uma vitória e uma derrota. Estreou com vitória sobre o Luverdense Overwhelming por placar de 49 a zero, em 16 de abril, em Lucas do Rio Verde, e depois perdeu para o Rondonópolis Hawks por placar de 21 a 17, no dia 13 de maio, com mando de campo, no Estádio Municipal Aquino Monteiro da Silva, o “Monteirão”, na cidade de Acorizal (65km de Cuiabá). Agora o bicampeão mato-grossense precisa se recuperar.





“Vamos dar um passo de cada vez. Como falo para os demais atletas nas reuniões, a gente nunca sobe uma escada num único passo, mas por um conjunto deles. Vamos treinar e continuar a evoluir nos treinos. Trabalhar os pontos fracos e aperfeiçoar os fortes. O campeonato ainda não acabou e nós temos jogos pela frente”, avaliou o capitão da defesa, Ludiney Corrêa, com 10 anos de Cuiabá Arsenal (turma de 2007), um dos jogadores mais antigos ainda em atividade.





Tabela





O Sorriso Hornets tem a melhor campanha com três vitórias. Venceu o Rondonópolis Hawks por placar de 37 a 12, em 15 de abril, em Rondonópolis, ganhou do Sinop Coyotes por placar de 06 a zero (na prorrogação), em 13 de maio, em Sinop, e atropelou o Luverdense Overwhelming por 59 a zero, em 20 de maio, em Sorriso. E tem um último desafio pela fase classificatória contra o Cuiabá Arsenal, neste domingo (28.05), com entradas por R$10,00 inteira e R$5 meio.





O Sinop Coyotes, bi-vice-campeão mato-grossense, tem a 2ª melhor campanha com uma vitória e uma derrota. Venceu o Overwhelming por 57 a zero, em 16 de abril, em Lucas do Rio Verde, e perdeu para o Sorriso Hornets por 06 a zero na prorrogação, em 13 de maio, no Estádio Gigante do Norte, em casa (Sinop), para um público de cerca de 550 pessoas. E agora se prepara para duelar com o Rondonópolis Hawks, em Sinop, e com o Cuiabá Arsenal, em Acorizal.





O Rondonópolis Hawks está em terceiro lugar com uma vitória e uma derrota. Começou com uma derrota em casa para o Sorriso Hornets por 37 a 12 e depois venceu fora de casa o Cuiabá Arsenal por 21 a 17. E está em 3º lugar por desempate pelo confronto direto com o Arsenal.





Contexto





O 3º Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano conta com a participação de cinco equipes. Num sistema de grupo único em que todos enfrentam todos e apenas as duas melhores campanhas avançam aos playoffs, que será um único jogo final para decidir o novo campeão. O Arsenal defende os títulos de campeão (2015 e 2016) e o Coyotes defende a posição de duas vezes vice-campeão. E se prevê a próxima final para 24 ou 25 de junho, em local por definir.





Próximos (mandante à esquerda)





27.05 – Sinop Coyotes x Rondonópolis Hawks;

28.05 – Sorriso Hornets x Cuiabá Arsenal;

10.06 – Rondonópolis Hawks x Luverdense Overwhelming;

11.06 – Cuiabá Arsenal x Sinop Coyotes;

Final – 24 ou 25.06 – 1º colocado x 2º colocado.





Texto e foto: Junior Martins / assessoria AACA