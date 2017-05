/ / Espetáculo “O Alerta” será apresentado essa semana em Guarantã do Norte

Nos dias 17 e 18 de maio, a secretaria Municipal de Ação Social de Guarantã do Norte, promove juntamente com Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) a campanha do combate a agressão sexual a criança e adolescente.





O trabalho faz parte da campanha nacional desenvolvida todos os anos em todo Brasil. Para Guarantã do Norte, a ferramenta para a realização da campanha será o espetáculo “O ALERTA” com o texto e direção de Renan Dimuriez.





A peça faz um alerta a crianças, adolescentes e os pais de família sobre as agressões sexuais que acontece no seio de muitas famílias, o espetáculo apresenta o tema construído de personagens que retratam a situações em que este terrível problema social tem atingido milhares de famílias em todo Brasil.





O ALERTA foi um projeto inspirado pela atual primeira dama de Guarantã do Norte, Gleisy Anne Fogaça, que lançou o teatro em 2012, para a mesma campanha com a importante ferramenta de combate a agressão à criança e adolescente, onde o trabalho obteve um grande resultado de público e críticas.





Esse trabalho tem o total apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Cultura. Esta é a terceira temporada do espetáculo O ALERTA e traz no elenco os veteranos; Renan Dimuriez, Dionatan Deiver, Thaisa Romitti, Daiana Ribeiro, Edson Lemes, e Warlem Pereira marcando a estreia de Veronice Zanatta, Jhonatan Baranoski, Marcielene Sherer e Gugu.





As apresentações do espetáculo serão:





Dia 17

Sessão às 8h da manhã

Sessão 9h:30min

Sessão 14h

Sessão 16h





Dia 18

Sessão às 8h da manhã

Sessão 9h:30min

Sessão 14h

Sessão 16h

Da Assessoria