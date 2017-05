/ / Espetáculo “O Alerta” foi um sucesso de público e alcançou mais de 05 mil crianças e adolescentes

O espetáculo “O Alerta” foi um sucesso em Guarantã do Norte, mais de 05 mil crianças e adolescentes foram até a Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte (ACEG) para assistir.

O diretor e roteirista do espetáculo Renan Dimuriez destacou que o teatro é uma forma de chamar a atenção das crianças e adolescentes para o Abuso Sexual.

A primeira dama Gleisy Anne Fogaça falou que o espetáculo está na terceira temporada e que chama a atenção pelo realismo do tema abordado.

A secretária Municipal de Assistência Social, Izabel Costa disse que esse ano o teatro foi escolhido por ter uma linguagem que alcança a todos.

Os atores destacaram a felicidade de estarem levando através da arte uma mensagem para as crianças e adolescentes.

Esse trabalho contou com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Cultura. Esta foi a terceira temporada do espetáculo O ALERTA que traz no elenco os veteranos; Renan Dimuriez, Dionatan Deiver, Thaisa Romitti, Daiana Ribeiro, Edson Lemes, e Warlem Pereira e marcou a estreia de Veronice Zanatta, Jhonatan Baranoski, Marcielene Sherer e Gugu.