/ / Equipe Mirim de Guarantã do Norte foi campeão do Nortão Cup

Neste final de semana (07 e 08/05) varias cidades do Norte do Estado estiveram participando do XII Nortão Cap de Voleibol na cidade de Matupá. A competição foi disputada em várias categorias, desde o mirim ao adulto, nas categorias masculinas e femininas. O município de Guarantã do Norte/MT esteve participando na categoria Mirim (Masculino), infantil (Masculino e Feminino), Infanto Juvenil (Masculino e Feminino) e adulto (Masculino).