/ / Em menos de 24 horas Guarantã do Norte registra duas tentativas de homicidios

Neste último domingo (30), por volta das 20:30 horas, dois jovens caminhavam pela travessa das orquídeas, próximo ao Mercado Sertão,em Guarantã do Norte/MT, quando Tiago Muniz da Silva de 27 anos, chegou por trás da vítima E.S (VULGO NUGET) e o atingiu com um pedaço de madeira em sua cabeça, logo em seguida Tiago empunhou de uma faca e atingiu a vitima com varias facadas na região do tórax.





Tiago Muniz foragiu do local tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida por terceiros e conduzida para o hospital local, onde está sob cuidados médicos.





Logo em seguida a equipe do Hospital Municipal informou a Policia Civil que havia uma vitima de tentativa de homicídio na emergência, prontamente a viatura se fez presente no local para colher informações e assim começou a fazer diligencias no intuito de localizar o autor do crime, assim obtendo exito e localizando o mesmo, onde foi detido e encontra-se preso na delegacia de Policia Civil de Guarantã do Norte.





