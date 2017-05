/ / em Guarantã do Norte mulher grávida é agredida pelo marido por ele não aceitar a separação

Nesta segunda-feira (01/05) por volta das 20h40min, a Policia Militar de Guarantã do Norte/MT foi informada via 190, que no bairro Jardim Vitória havia uma mulher sendo agredida em sua casa. De imediato a viatura se deslocou até o referido local.

Ao chegarem à residência se depararam com a vítima, a mesma relatou que estava tentando se separar de seu marido, mas seu esposo não aceitava a separação e dizia que se acaso ela pensasse em se separar, o mesmo iria agredi-la.

Nesse mesmo dia, a vítima e o suspeito começaram um desentendimento, ao ver que seu marido estava muito exaltado, a vítima foi para a varanda onde estava seu irmão, neste momento o suspeito pegou uma pedra e foi para cima da mesma no intuito de agredi-la, porém o irmão da vítima tomou a frente no intuído de defendê-la, neste momento o suspeito também tentou agredi-lo.

A vítima já sofreu varias agressões de seu marido, mas devido às ameaças tinha medo de denuncia-lo ou até mesmo registrar um boletim de ocorrência.

A vítima está grávida de três meses do suspeito, e não aguentando mais as agressões e pensando na criança decidiu acionar a Policia.

O suspeito foi detido e encaminhado para a DEPOL de Guarantã do Norte.





Por O Território