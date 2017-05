/ / Em Guarantã do Norte idoso tenta contra a vida de sua ex-mulher e se da mau

Conforme relatos da vitima, a senhora C.M.C de 61 anos, conviveu com seu ex-marido durante 5 anos e que atualmente esta separada, porém convivem sob o mesmo teto.

Na noite de segunda-feira (08/05), por volta das 20h50min, seu ex-marido, Manuel Rocha Viana de 70 anos, ingeriu bebida alcoólica e se exaltou por motivo fútil e empunhou de uma faca e tentou contra a vida de sua ex-esposa, o mesmo começou a segui-la com a faca na mão, momento que a vítima pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça de seu agressor. Com o golpe, o agressor caiu ao chão e assim cessando a agressão.

A guarnição da Policia Militar de Guarantã do Norte/MT se fez presente no local e constatou a veracidade do fato. Foi dada a voz de prisão para o mesmo e conduzido para o hospital municipal para atendimento medico.

Manuel Rocha Viana de 70 anos foi detido e conduzido para a Delegacia de Policia Civil onde aguarda os procedimentos legais.

Por O Território