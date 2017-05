/ / Em Guarantã do Norte bandidos agridem casal de idosos em assalto

No começo da noite de domingo (28/05), por volta das 19hrs, a policia militar de Guarantã do Norte/MT, foi informada que havia um roubo com reféns em andamento. De imediato a viatura se deslocou até o local,porem os suspeitos do roubo já haviam fugido do local.

Segundo o relato das vitimas, que são um casal de idosos, o senhor A. M. C. de 76 anos e a senhora N. N. C. de 75 anos, relatou que ambos estavam em frente a sua casa, quando dois homens chegaram em duas bicicletas e renderam o casal. Sobre ameças e agressões, os bandidos obrigaram o casal a se deitarem no chão. E em seguida vasculharam a casa.

As vitimas foram levadas para o hospital Municipal para atendimento medico.

A policia militar colheu informações sobre os suspeitos, e em seguida fizeram diligencias nas proximidades da praça da cultura onde conseguiram localizar os dois suspeitos.

Uesley Maia Gomes de 18 anos e Wagner de Souza Carvalho, vulgo Tampinha de 28 anos ao serem abordados, os mesmos resistiram sendo necessário o uso moderado da força física para imobilizar o suspeito Wagner, momento em que o segundo suspeito Ueslei conseguiu escapar da abordagem, fugindo pela avenida Jatobá sentido ao Bairro Aeroporto, a viatura de apoio conseguiu fazer a detenção do segundo suspeito próximo a igreja Cristã, onde também foi necessário o uso moderado da força física para a imobilização do segundo suspeito.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos para a policia judiciaria civil para as devidas providencias.

Foram recuperados 4 frascos de perfumes, 1 garrafa Tupperware, 1 garrafa de refrigerante Kitubaina, 1 carregador de celular e 1 aparelho celular.

