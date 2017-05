/ / Dono da JBS diz ter pago R$ 7,5 milhões de dívida de campanha de Silval Barbosa

Silval Barbosa é apontado pelo MP como líder de organização criminosa (Foto: Reprodução/TVCA)

Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, um dos donos da JBS, Wesley Batista, afirmou que pagou uma dívida de campanha do ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB), referente a 2010, no valor de R$ 7,5 milhões. Silval está preso preventivamente desde setembro de 2015 no Centro de Custódia de Cuiabá. Wesley e o irmão, Joesley Batista, também dono da JBS, firmaram acordo de delação premiada durante as investigações da Operação Lava Jato.