/ / Deputada denuncia secretário de MT à polícia por divulgar foto dela de camisola

Janaína Riva disse ter ficado estarrecida com a divulgação da imagem dela (Foto: Marcos Lopes / ALMT)

A deputada estadual Janaína Riva (PMDB) registrou um boletim de ocorrência contra o secretário de Comunicação de Mato Grosso, Kléber Lima, por ele ter divulgado uma foto em que ela aparece de camisola. A imagem foi compartilhada pelo secretário no domingo (14), depois que o Fantástico exibiu uma reportagem sobre grampos clandestinos no núcleo de inteligência da Polícia Militar do estado – a parlamentar foi uma das vítimas.