/ / De virada, Luverdense perde primeira partida da Série B 2017

A um passo de conquistar a taça da Copa Verde, o Luverdense fez sua primeira partida na edição 2017 da Série B na noite desta sexta-feira (12), contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.



O jogo

A partida começou bastante movimentada, com muitos chutões das duas equipes, mas o Juventude a princípio apertou a marcação e dificultou a saída de jogo do Luverdense. Não demorou muito para o time visitante se encontrar em campo e dominou a posse de bola, apesar de criar poucas chances de gol.

O Verdão do Norte mostrou um time mais entrosado do que o Juventude, certamente por ter entrado em campo sem os reforços contratados, com um elenco que já se conhece. Ao contrário do time da casa, que trouxe todos os reforços para essa partida e teve problema de passe e continuidade de jogadas, pecando sempre no último toque.

Enquanto o tempo corria, o Lec foi crescendo na partida e se fez mais presente no campo de ataque, deixando o Juventude preso na marcação. A única chance clara de gol da equipe Mato-grossense foi aos 39’ quando Erik arriscou um chute de fora da área e a bola passou raspando o travessão.

O Juventude também só conseguiu chegar com perigo no gol adversário quase no fim do primeiro tempo, aos 41’. Caprini avançou pela direita e tocou para Tinga chutar de primeira. O torcedor Jaconero até fez silêncio no estádio, mas a bola bateu no poste.

No começo do segundo tempo os dois times cometeram bastante dos erros de passe, mas logo o cenário mudou e o Luverdense abriu o placar da partida aos 10’ após um cruzamento, Pierre chutou e a zaga desviou, sobrando pra Alaor que pegou no rebote e mandou para o fundo do gol.

A partir daí, o Juventude se lançou para o ataque, porém, sem conseguir se livrar dos erros de passe. Aos 15’ Leílson chegou com perigo ao gol do Lec, arriscou uma bomba de fora da área e Diogo Silva espalmou pra fora. A equipe da casa começou a criar perigosas chances de gol, até uma cobrança de escanteio que veio aos 22’. A cobrança foi do Pará, Fahel desviou com a cabeça e Tiago Marques se antecipou e marcou o gol de empate para o Juventude. Tiago Marques estava em posição irregular, mas o juiz não marcou impedimento.

Depois de sofrer o gol, o Luverdense recuou e ficou menos com a bola, apostando na velocidade do contragolpe. A estratégia não deu muito certo, já que aos 36’ o Pará recebeu um passe na ponta esquerda e cruzou de primeira, Tiago Marques subiu e cabeceou para o fundo do gol, virando o jogo para o Juventude.