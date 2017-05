/ / Cuiabá vence Sinop nos pênaltis e é campeão mato-grossense

O Cuiabá é o campeão mato-grossense 2017. O título acaba de ser conquistado, no estádio sinopense. Nos pênaltis venceu o Galo do Norte por 5 a 4. O Sinop está venceu Cuiabá por 1 a 0, no tempo normal, resultado que levou a decisão para as penalidades. É o segundo título consecutivo que o Sinop perde, em casa. Ano passado foi para o Luverdense.

Na cobrança das penalidades, Cabralzinho foi o primeiro e marcou para o Sinop. Bruno Veiga empatou. Andrezinho fez o segundo do Galo. Gabriel voltou a empatar: 2 a 2. Maycon acertou marcando terceiro gol para o Sinop. Juba bateu e fez o terceiro para o Cuiabá. Alex fez a quarta cobrança e perdeu. O goleiro Henal pegou e deixou o time da capital em vantagem. Douglas Mendes cobrou o quarto pênalti para o Cuiabá: 4 a 3. Preá fez a quinta cobrança e marcou o quarto gol sinopense. A esperança era Jamilton defender. Mas o goleiro estreante, que foi muito bem no tempo normal com lindas defesas, não conseguiu segurar Betinho marcou e fez o gol do título.

O Sinop entrou em campo precisando vencer e o gol só saiu aos 19 do segundo tempo. Andrezinho mandou no cantinho depois que o goleiro Henal não segurou a bola lançada na grande área. Andrezinho aproveitou e marcou.

O goleiro Jamilton foi muito bem no primeiro tempo. Estreante (Naldo levou vermelho) e motivado também por uma mensagem enviada por Rogério Ceni, que começou no Galo do Norte, também estreando na final, ele fez belas defesas. A primeira delas foi aos 10 minutos. Dakson entrou na grande área e a zaga do Sinop tirou. Aos 11, linda defesa do goleiro Jamilton, do Sinop. Dakson cobrou falta para o Cuiabá, Everton cabeceou forte e a bola iria entrar no ângulo. Aos 16 Robinho, do Cuiabá, sentiu pancada na perda esquerda e saiu. Bruno Veiga entrou. O time da capital chegou com perigo novamente aos 19 minutos. Everton mandou para a grande área e o goleiro Jamilton, do Sinop, defendeu. Aos 21, foi a vez do Sinop ameaçar. Preá recebeu na grande área, se enroscou com zagueiro e caiu. O juiz manda seguir o jogo. Aos 23 o Cuiabá mandou mais uma bola pra grande área do Sinop e o goleiro Jamilton defendeu. Em seguida, um grande susto para a torcida do Galo. Na cobrança de escanteio, Jamilton saiu, a bola entrou mas o árbitro já sinalizou falta de ataque e anulou gol do Cuiabá. Aos 27 houve parada técnica de 5 minutos. O técnico Birigui manda os volantes avançarem mais. Aos 33, o Cuiabá chegou com perigo e o goleiro Jamilton defende mais uma. Na sequência do lance, o Sinop atacou, Maycon chutou e a bola passou muito longe.

Aos 37 quase saiu o gol do Sinop. Alex cobrou faltan, mandou para a grande área, passou por Tayron e Andrezinho não aproveitou. Aos 42, Dourado é derrubado pela direita. Falta para o Sinop. Maycon cobrou, o goleiro do Cuiabá, Henal, cortou mas o árbitro marcou falta de ataque do Galo. Aos 46 Maranhão lançou para Andrezinho que não conseguiu dominar e o Sinop perde grande chance de marcar. Ele estava praticamente cara a cara com goleiro.

No segundo tempo, logo com 2 minutos, quase o Cuiabá marcou. Tiarinha mandou para trás e Bruno Veiga chutou na trave. Aos 5, bola na grande área, Jamilton, do Sinop, defendeu e acerta joelhada em Tiarinha. Aos 10, Jamilton fez linda defesa. Na cobrança de falta por Dakson ele deu eu tapa e mandou para escanteio. Aos 18 minutos, Birigui faz duas mudanças no Sinop. O meia Jean Chera e o lateral Portela entram e logo em seguida saiu o gol. A bola foi lançada na área, o goleiro Henal saiu, não seguro e Andrezinho chutou e marcou o gol do Galo, resultado que levava a decisão para as penalidades. Aos 33, o Sinop chegou com perigo. Andrezinho recebeu na esquerda, chutou e a zaga mandou para escanteio. Na sequência, Tayron subiu e fez falta. O técnico Roberto mudou o Dourado aos 34. Betinho entrou e Tiarinha saiu. O Sinop continuou pressionando em busca do segundo gol que lhe daria o título e aproveitou que o Cuiabá passou a se arriscar mais em busca do gol para conseguir o empate e ficar com título. O Galo ainda criou duas chances mas não conseguiu marcar e a decisão foi para as penalidades.

Nos pênaltis, o Sinop acabou perdendo o título e agora vai para o Campeonato Brasileiro da Série D, com estreia marcada para o dia 21, e, ano que vem, disputará novamente a Copa do Brasil.

Por Só Notícias (fotos: Só Notícias/Vanessa Fogaça)