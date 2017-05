/ / Cuiabá sediará torneio de luta em pé na próxima semana

“Os campeões das edições anteriores fizeram a proeza de nocautear três adversários na mesma noite. A galera que assistia foi ao delírio. Os lutadores são fora de série”, contou o presidente da federação

O 3º Hullks Fight Championship, um torneio de kick boxing, no estilo “K1”, somente luta em pé, será realizado na próxima semana, nos dias 26, 27 e 28 de maio, num ringue dentro da Arena Pantanal, em Cuiabá. Com participação de 18 lutadores, treze lutas, a maior premiação em dinheiro de MT, narração das lutas e “DJ” profissionais, seminário e curso de arbitragem, parque de diversões para as famílias, chamado Colossu e bar livre “Open Bar” para os camarotes.





De acordo com o presidente da Federação de Kick Boxing do Estado de Mato Grosso (FKBEMT), Rodrigo Pouso Miranda, o ponto alto do evento será no sábado (27.05), a partir das 19h, quando ocorrerão todas as treze lutas. Segundo ele, nos demais dias, na sexta (26) e no domingo (27), ocorrerão as demais ações que formam o conceito do Hullks FC, como um seminário, o exame de faixas preta, um curso de arbitragem e o parque de diversões Colossu.





“A competição funcionará no modelo Grand Prix com card principal formado por oito atletas profissionais. Eles estarão organizados em chave de mata-mata, o que significa que quem perde está eliminado, e quem ganha avança até ser campeão. Para ser campeão o lutador precisará nocautear três adversários na mesma noite. Teremos disputa de terceiro lugar. E teremos um card secundário com outros dez atletas que farão lutas casadas”, disse o gestor, Rodrigo Pouso.





O Kick Boxing deriva da combinação de várias técnicas de artes marciais e esportes de combate em pé baseados em chutes (kick) e socos (boxing). Incluindo perícias de taekwondo, boxe, karatê e muay thai, entre outras. Com os lutadores, conhecidos como strikers por praticarem luta em pé, proibidos de utilizarem técnicas de luta agarrada. E o evento funcionará com a chancela e presença do presidente da Confederação Brasileira de Kick Boxing (CBKB), Paulo Cesar Zorello.





“O objetivo do torneio é mostrar para o público mato-grossense que nosso estado é rico em profissionais de K1, de luta em pé. Alguns já conhecidos nacionalmente, mas ainda totalmente desconhecidos na própria terra. A intenção é realmente valorizá-los e também permitir o acesso de novos atletas ao cenário nacional. O torneio é profissional e o vencedor ganha vaga no WGP, que é o maior evento de K1 da América Latina, um trampolim para o UFC”, diz Rodrigo Pouso.





Programação:





Dia 26.05 (sexta-feira), seminário das 19 às 21h30 e exame de faixas preta das 21h30 às 22h30.





Dia 27.05 (sábado), curso de arbitragem das 08 às 09h e Hullks FC3 a partir das 19h.





Dia 28.05 (domingo), continuação do curso de arbitragem das 09 às 13h.





O Parque de Diversões Colossu funcionará durantes os três dias de evento (26, 27 e 28 de maio), em frente ao Portão H da Arena Pantanal.





Ingressos





O público interessado em assistir as lutas poderá comprar ingressos de arquibancada e camarote a partir desta segunda (22.05), na Casa De Festas, pontos de venda no Goiabeiras Shopping e no Pantanal Shopping, em horário comercial de segunda à sábado, das 10 às 20h, e pela internet. E todos podem ver a divulgação dos lutadores e demais informações pela página do Hullks no Facebook.





Texto: Junior Martins / Assessoria FKBEMT

Fotos: Rogério Fratarcangelli/FKBEMT