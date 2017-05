/ / Cuiabá apresenta jogador ex-Botafogo; Marquinho já foi campeão das séries B e C

O jogador afirmou estar com grande expectativa para a disputa da Série C deste ano, e que acredita no acesso do clube no final do ano.



“É uma competição muito difícil, mas com experiência que já tive, sendo campeão da série B, e vendo o elenco que o time tem, posso afirmar que a diretoria está montando uma excelente equipe”, afirmou o meia.



Segundo o diretor de futebol do clube, Zé Renato, Marquinho é considerado uma boa opção por ser um jogador versátil, que pode atuar em mais de uma posição.

“Além disso foi campeão da Série C pelo Macaé, campeão da Série B pelo Atlético-GO, foi jogador do Botafogo e trará muita experiência para a equipe”, finalizou. Por PZ Press