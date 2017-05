/ / Criança de 07 anos caí da carroceria de caminhão e pai passa por cima em Matupá

Um trágico acidente vitimou Rayssa Lima da Silva, 07 anos, na Rua 01 do Bairro Industrial em Matupá, por volta da 17h30min deste sábado (06-05).

Segundo informações repassadas ao Olhar Cidade ela estava juntamente com outras crianças brincando na carroceria do caminhão do seu pai José Reinaldo Pereira da Silva que tinha acabado de chegar em casa. As crianças costumeiramente brincavam na corregeria do caminhão.

Porém Rayssa de desequilibrou, caiu e a roda do veículo passou por cima dela. Prontamente o pai desesperado recolheu a filha e levou no Hospital Municipal, onde ela veio a óbito minutos após dar entrada na unidade de saúde.

O pai foi até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil onde foi ouvido pelo delegado de plantão que irá investir o caso. Ele falou com a imprensa e estava em estado de choque.

Por Olhar Regional