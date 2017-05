/ / Corpo de tenente do Bope é velado no comando geral da Polícia Militar

O comandante-geral da Polícia Militar (PM-MT), coronel Jorge Luiz de Magalhães, informa, com profundo pesar, que o velório do tenente Carlos Henrique Scheifer ocorre no auditório do Quartel do Comando Geral da PM-MT, em Cuiabá. O corpo chegou ao local por volta das 13h30 deste domingo (14.05).





PMMT Tenente Scheifer

O tenente Scheifer foi alvejado por tiro no abdome, no início da noite deste sábado (13.05), durante confronto com suspeitos de assalto a bancos.

Scheifer estava em operação de buscas na zona rural de Matupá, área próxima ao local em que, na manhã deste sábado (13.05), policiais militares de unidades da região e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) já haviam capturado quatro homens suspeitos de integrarem a mesma quadrilha.

Essas prisões levaram à apreensão de armas, entre as quais dois fuzis 556 e munições. Os quatro presos são suspeitos de terem trocado tiros com uma guarnição da PM na manhã de sexta-feira (12.05), no distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo.

Horas depois, já no final da tarde, os policiais também encontraram uma picape branca, com marcas de sangue, abandonada em uma área de mata. Esse veículo tem as mesmas características de uma das caminhonetes em que estavam os suspeitos do primeiro confronto.

Competente e determinado

O tenente Scheifer tinha 27 anos, completaria 28 em 11 de junho deste ano. Ingressou na Polícia Militar em 2011, aprovado no vestibular para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PM-MT. Em janeiro de 2016, casou-se com Tássia Paschoiotto, em Cuiabá.

Policial competente e determinado, por dois anos Scheifer serviu a sociedade mato-grossense, combatendo a violência por meio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Por último, integrou o Bope, unidade especializada na qual ingressou após fazer o Curso de Operações Especiais (Coesp) na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Pela atuação no Gefron, recebeu elogios do alto comando da PM-MT e do secretário de Estado de Segurança Pública, Roger Jarbas, pela eficiência em operações na quais, juntamente com outros policiais, reprimia o tráfico de drogas, enfrentando quadrilhas fortemente armadas.

Por Hiper Noticias