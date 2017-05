/ / concessionária espera financiamento para melhorar condições da BR-163 no Nortão

A concessionária que administra a BR-163 informou, em nota enviada, que está aguardando a liberação do financiamento, de longo prazo, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 2,6 bilhões, para serem usados nas obras de duplicação e outras benfeitorias, como por exemplo a construção de passarelas, no trecho sob concessão, que vai da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop. Parte desse trecho já foi duplicado com recursos próprios. Porém, para avançar nas obras de duplicação da rodovia no Nortão, somente quando o dinheiro for liberado. Só então, serão construídos os acostamentos.

Uma cobrança feita pelos usuários é em relação a manutenção da rodovia. Existe reclamações quanto a buracos que estão se formando em alguns trechos, entre Sorriso e Nova Mutum, onde a capa asfáltica está tendo avarias. Outra cobrança é a falta de limpeza em algumas cidades como Sinop e Sorriso onde tem alto alto nos canteiros centrais e laterais.

Sobre as reclamações a concessionária disse as atividades de manutenção e conservação da rodovia, nos trechos sob concessão são realizadas diariamente e tapa buracos quando existe problemas que precisam ser resolvidos imediatamente, além de reparos localizados para resolver problemas na pista, priorizando os pontos que apresentam maior necessidade.

Por Só Notícias/Debora Lobo (foto: Ivan Oliveira)