/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte comemora Dia do Pedagogo com programação especial

Com o objetivo de celebrar o Dia do Pedagogo, comemorado, em todo o Brasil, no dia 20 de maio, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizou uma programação especial, com palestra, homenagens e apresentação cultural. O evento teve sua abertura neste sábado (20) e se estenderá durante a semana.





A diretora geral da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do No rte, Prof.ª Fabiana Varanda Jorge, deu início à programação, com uma palestra sobre a profissão pedagogo, em que ressaltou as habilidades necessárias e a importância do pedagogo na sociedade: “Sintam-se todos homenageados pela escolha dessa belíssima profissão, sigam em frente, não desistam dos seus sonhos, acreditem na educação, nunca deixem que as coisas ruins influenciem no seu trabalho, sejam fortes, tenham fé. Sabemos que o pedagogo é o primeiro professor que o aluno terá, desde a Educação Infantil até a faculdade”, concluiu a diretora.



Após a palestra, foram realizadas diversas homenagens, com entrega de lembranças aos professores, representantes de turmas e representantes de cidades. Para finalizar o evento, houve apresentação cultural feita pelo acadêmico João Viola , que cantou uma música em homenagem ao professor.

O Pedagogo é o profissional que tem por função planejar, executar e coordenar tarefas do setor da educação. A data foi instituída por meio da Lei nº 13.083/2015 e tem o objetivo de promover a discussão do papel da família e das escolas no desenvolvimento das crianças, delimitando as responsabilidades de cada um.

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte parabeniza todos os pedagogos, profissionais que promovem o conhecimento com respeito e amor. Ascom/FCSGN