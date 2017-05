/ / Com duas finais de competições diferentes na semana, Augusto Recife quer Paysandu sem ansiedade

É uma semana que vale por quase todo o primeiro semestre. Um dos times com melhor aproveitamento na temporada no Brasil, o Paysandu tem duelos decisivos em duas competições diferentes. Primeiro, nesta quinta-feira, abre as finais da Copa Verde diante da Luverdense. Depois, no final de semana, encara pelo jogo de volta o clássico contra o Remo, para decidir quem leva a taça do Campeonato Paraense.





Capitão, líder e um dos mais experientes do elenco, Augusto Recife quer marcar ainda mais seu nome na história do Papão. Sabe que, para conquistar os dois títulos, o grupo precisa deixar de lado a ansiedade. “Sabemos que é até normal a ansiedade. Desde os mais novos até os mais experientes. Mas não pode deixar ficar demais. Tentamos distrair um pouco, ficando com a família, assistindo alguns filmes. Mas também não pode esquecer, deixar de lado, pois podemos entrar mais uma vez para a história do clube e é isso que temos que ter em mente”, afirmou o jogador.





A primeira das batalhas de Augusto Recife com o Papão será diante da Luverdense, pela Copa Verde. Para o volante, jogo complicado. “É jogo difícil. É final, uma decisão de campeonato. Podemos tirar proveito por estarmos jogando em um campo neutro, onde a equipe deles não está tão acostumada de jogar. Temos que fazer nosso jogo, entrar bem concentrado. Queremos levar uma vantagem para Belém”, analisou.





Assim que terminar o encontro entre Paysandu e Luverdense, o foco dos jogadores bicolores estará no Remo. É justamente isso que garante o capitão do Papão. “Quando o juiz apitar o final da partida de quinta o nosso foco total é no domingo, é na decisão do Paraense. É foco total no último jogo do campeonato. Vale o caneco. Então vamos com força total para levarmos esse título para Curuzu que será muito importante para todos nós”, finalizou.









Foto: Fernando Torres - Paysandu

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa