/ / Com bom retrospecto e gols contra cariocas, Hyoran quer ajudar o Palmeiras na reestreia de Cuca

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras vai começar sua arrancada na Série A no próximo final de semana, diante do Vasco. Buscando espaço no time verde e branco, Hyoran conta com um bom retrospecto contra equipes cariocas. E quer manter a boa média na reestreia de Cuca no comando do Verdão.





Antes de chegar ao Palmeiras, Hyoran era destaque da Chapecoense. E costumava se dar bem diante dos times do Rio de Janeiro. Contra o rival do final de semana, por exemplo, enfrentou uma vez só e venceu. Foi no Brasileirão de 2015, quando foi titular da Chape no 1×0 em cima do time alvinegro. “Eu lembro bem desse jogo.





Foi a única vez que enfrentei o Vasco. Fui bem, fui elogiado depois do jogo inclusive. Lembro que foi bem difícil, mas conseguimos a vitória. O Vasco é uma equipe grande, com história, tradição e camisa. Mas queremos a vitória. Série A é complicada e para buscarmos esse bi precisamos largar bem. Espero poder ajudar o Palmeiras e jogar”, afirmou.

Hyoran ainda tem outros cinco confrontos contra equipes cariocas. Soma outras duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Já marcou contra Botafogo e Flamengo – esse um lindo gol de falta.





“Realmente sempre costumo me dar bem contra os times do Rio. E isso é muito legal pois são equipes muito fortes dentro do nosso futebol. É jogo que gera mais ansiedade, todos estão de olho, sempre tem muita torcida. Meu foco é o mesmo de quando cheguei aqui. Quero ajudar o Palmeiras a seguir vitorioso como foi ano passado. Espero agora poder ajudar mais”, disse.





Nos últimos dias, o Palmeiras optou pela troca de comando técnico. Cuca deve ser apresentado nesta terça-feira. “Sabemos como funciona no futebol. A direção optou pela troca. Claro que é um pouco ruim, pois o Eduardo era uma pessoa do bem. Mas faz parte. Espero jogar mais. Fiz um trabalho intenso desde que cheguei e me sinto pronto. Sei que o Cuca é um campeão. Foi como jogador e continuou como treinador. Tenho certeza que vai ser mais um profissional que vai acrescentar muito na minha vida”, finalizou.









Foto: Cesar Greco/Palmeiras





João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa