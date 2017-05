/ / Com apenas uma derrota em casa nesta temporada, João Ricardo valoriza desempenho do América-MG e mira duelo com o líder da Série B

Fator casa. Esse vem sendo um dos trunfos nesta temporada do goleiro João Ricardo, são 21 jogos com o América Mineiro em 2017, sendo nove em casa. O desempenho é bastante positivo, são três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, totalizando 66,6% de aproveitamento. Além disso, sofreu somente quatro gols nestes confrontos, média de 0,44 por partida.





Ciente da importância dos jogos no Independência, o arqueiro do Coelho valoriza os bons números da equipe em casa. “Dentro do nosso estádio não podemos dar chance para o adversário.





O América costuma ser forte em casa, e nesse ano não pode ser diferente. São números bem positivos, que nos motivam para seguir em frente e manter, ou quem sabe até, melhorar o desempenho. Sem dúvidas o fator casa vai ser um grande aliado nesta Série B”, destacou o atleta de 28 anos.





Invicto na Série B do Brasileirão, com dois empates e uma vitória, o América-MG volta a jogar em casa nesta sexta-feira (02) contra o Paysandu, líder da competição, que também não perdeu ainda. “É um jogo muito importante, contra um adversário direto, que certamente vai brigar pelo acesso.





Eles tem uma equipe de qualidade e bastante perigosa, por isso é preciso concentração ao longo dos 90 minutos. Temos que manter essa pegada dentro de casa, isso será fundamental ao longo do campeonato”, concluiu.





A partida entre América Mineiro e Paysandu acontece às 19h15.

Foto Anexada: Divulgação/América Mineiro

Assessor de Imprensa